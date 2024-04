Tchad : les entrepreneurs de la province du Guéra reçoivent des chèques de l'ONAPE

Ce jeudi 25 avril 2024, une cérémonie de remise de chèques aux entrepreneurs et d'insertion des jeunes en stage de pré-emploi s'est tenue à la salle de réunion de l'Adetic à Mongo, dans la province du Guéra.



L'Office National de Promotion de l'Emploi (ONAPE), un établissement public sous la tutelle du ministère de la Fonction publique et du Dialogue social, met en œuvre la politique gouvernementale en matière d'emploi.



Après le mot de bienvenue du chef du bureau ONAPE de Mongo, le représentant du directeur national de l'ONAPE, Abdramane Mahamat Abba, a souligné que le Guéra est l'une des premières provinces du Tchad à bénéficier de crédits de l'ONAPE. Jusqu'à présent, des centaines de projets ont été financés par l'organisme.



Selon Abdramane Mahamat Abba, les jeunes du Guéra ont élaboré différents projets et les ont soumis au bureau ONAPE de Mongo pour obtenir un financement. Après l'étude des dossiers, 15 projets ont été validés par le Comité de crédit. Aujourd'hui, ces jeunes entrepreneurs ont reçu des chèques d'une valeur totale de 34 657 000 FCFA.



Ces prêts à taux d'intérêt de 0% visent à financer les activités entrepreneuriales de ces jeunes, qui ont de bonnes idées, mais manquent de financement. Parallèlement, il a annoncé l'insertion de 65 diplômés sans emploi dans diverses entreprises de la région. Chaque bénéficiaire reçoit une allocation de transport de 50 000 FCFA par mois, et une assurance contre les accidents de travail.



Lors de la séance, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, a déclaré que cette cérémonie vise à promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, tout en encourageant l'insertion professionnelle des jeunes. Cet acte s'inscrit dans la politique du gouvernement, qui accorde une attention particulière à l'emploi des jeunes et des femmes.



Les mécanismes de promotion de l'emploi indépendant, tels que ceux mis en place par l'ONAPE, facilitent l'insertion des groupes vulnérables, qui sont au cœur des priorités du président Mahamat Idriss Deby Itno.