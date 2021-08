Tchad : les épreuves du baccalauréat lancées

Les épreuves du baccalauréat de l'enseignement du second degré ont été lancées lundi matin dans les 133 centres du pays. À N'Djamena, une délégation de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale s'est rendue au centre Koweïtien dans le 4ème arrondissement où les sujets sous scellés ont été dévoilés et distribués aux candidats. Il s'agit des épreuves de français/arabe ou philosophie pour les candidats de 11 séries.



41.105 candidats composent dans les centres de N'Djamena.



Les autorités ont félicité l'ensemble des acteurs du système éducatif qui ont "tenu bon malgré les aléas" et ont assuré que "tous les centres sont prêts et les dispositions utiles sont prises" pour la composition de plus de 80.000 candidats.



Cette année, un corps de vérificateurs a été créé pour faire face aux faux candidats. Un sous-centre a été créé au sein des maisons d'arrêt de N'Djamena, Moundou et Sarh tandis que des dispositifs spéciaux ont été mis en place pour les handicapés.