Tchad : les équipages de l'armée de l'air désormais équipés pour larguer des petits colis

Cette formation a été assurée par la compagnie aérienne Pan African Services (PAS), d'où la présence à cette cérémonie de son Président Directeur Général, M. Pierre-Louis De Rande, aux côtés du Chef d'État-major de l'Armée de l'Air. Cette qualification a été obtenue après une formation théorique et pratique, au sol et en vol.



Pan African Services, qui met en œuvre au Tchad un Mi-8 Hip, propose également des formations opérationnelles pour les opérations aériennes militaires ou civiles. Avec cette qualification au largage, les équipages de l'Armée de l'Air sont désormais équipés pour larguer conjointement des petits colis à partir du MI-171 et du C-27J Spartan. Une formation sur le C-27J Spartan a été acquise antérieurement.