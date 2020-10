Tchad : les établissements appelés à respecter les orientations de l’Éducation nationale

Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Aboubakar Assidick Choroma, a tenu vendredi une réunion du Comité scientifique de réponse éducative (CSRE) pour évaluer la reprise des cours dans les classes intermédiaires depuis le 1er octobre 2020.



La reprise est effective dans certaines localités et timide dans d’autres, selon l’évaluation.



Le comite constate que les orientations données par le ministre, à la veille de la reprise, ne sont pas respectées, par certains établissements privés, informe le département ministériel.



Au lieu de consacrer d’abord un mois de cours pour finaliser les programmes de l’année scolaire 2019-2020, ces établissements ont démarré les activités pédagogiques avec les programmes de l’année scolaire 2020-2021.



Le comité demande à ces établissements de se conformer aux différentes notes circulaires définissant les stratégies à adopter pour finaliser les programmes de l’année scolaire 2019-2020 perturbée et entamer la nouvelle année scolaire comme prévue.