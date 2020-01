Tchad : les établissements au rythme de la grève à N'Djamena

Vers une sortie de crise ?



Le président de la République Idriss Déby a reçu mercredi les partenaires sociaux, 48 heures avant l'expiration du délai fixé pour parvenir à un accord.



Après 1h30 de discussions, un accord a été trouvé à l'issue de la rencontre. Initialement réduites de 35 %, les AGS sont rétablis à 20% en janvier 2020 et 15 % en juillet de la même année. Réduits de 50%, les indemnités et primes de responsabilité sont restaurées respectivement à 15% en janvier, 20% juillet 2020 ainsi que 15% en juillet 2021.



Le porte-parole adjoint de la plateforme syndicale revendicative, Mahamat Nasradine Moussa, s’est réjouit de l’aboutissement des discussions et appelé les militants à reprendre le chemin des bureaux dès jeudi.



Un protocole d’accord scellant le pacte social avec toutes les garanties a été signé.



La plateforme syndicale revendicative a appelé ses militants à une assemblée générale jeudi à 9 heures à la Bourse du travail de N'Djamena.