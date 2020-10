Tchad : les établissements fermés à Maro (Moyen-Chari), des enfants positifs au Covid-19

À Maro, chef-lieu du département de la Grande Sido, tous les établissements scolaires sont fermés cette semaine. Cette mesure vise à éviter la propagation du Covid-19 suite au test positif de huit personnes dont trois élèves.



"À Maro, on était obligé de fermer les écoles parce que c'est une petite ville et la maladie risque de se propager dans toute la ville. Sur les 19 de Danamadji, il y a trois élèves", a expliqué mardi le gouverneur du Moyen-Chari, Djibert Younous.



"Si on n'avait pas fermé les établissements, ça va augmenter", indique-t-il.



Selon le gouverneur, "c'est les contacts qui ont fait circuler la maladie. C'est le regroupement qui a amené aujourd'hui notre province à avoir un nombre très élevé de contaminations".



"Vous voyez la gravité de la chose, je pense qu'il faut que la population respecte ces mesures, ce n'est pas de gaité de coeur", ajoute Djibert Younous.



Depuis hier, le couvre-feu dans la province du Moyen-Chari est en vigueur de 19 heures à 5 heures du matin pour au moins deux semaines.



Sur 887 échantillons prélevés en quelques mois dans la province, 125 cas positifs ont été enregistrés, soit 14,09%. Ce mercredi, deux nouveaux cas ont été confirmés dans la province du Moyen-Chari, a informé la coordination nationale de riposte sanitaire.