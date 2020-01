Tchad : les établissements scolaires paralysés par la grève à Mongo

A Mongo, dans la province du Guéra, le syndicat des enseignants et l'Union des syndicats du Tchad ont tenu ce matin une assemblée générale à 8 heures à l'école du Centre de la ville.



A l'issue de cette assemblée, les militants et militantes des deux syndicats ont unanimement décidé de suivre le mot d'ordre de grève lancé par la plateforme syndicale revendicative le 6 janvier 2020.



Dans les établissements scolaires, on note l'absence totale des enseignants ainsi que des élèves, a constaté Alwihda Info.



Un tour dans le lycée de Mongo ainsi que d'autres établissements scolaires montre a suffisance le respect du mot d'ordre de grève.



Le Gouvernement et les syndicats vont poursuivre les négociations dans l'espoir d'un dénouement.



Une assemblée générale de la plateforme syndicale revendicative est prévue le samedi 11 janvier 2020 pour la "programmation des actions futures".