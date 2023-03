Tchad : les étudiants de l'UAMI rendent hommage à la Femme lors de la SENAFET

A l'exemple des autres femmes du monde, les membres de l'amicale des étudiants de l'université africaine de management et de l'Innovation (UAMI), ont organisé un événement culturel ce 8 mars 2023 dans l'enceinte de l'université.



Plusieurs activités étaient inscrites à l'ordre du jour, notamment l'interprétation des chansons, la lecture de poésie et un exposé-débat dont le thème central était intitulé : « Femme tchadienne d'hier, d'aujourd'hui pour une femme tchadienne de demain ».



Le président de l'association des étudiants de l'UAMI, Oumar Hassana, a avant tout, rappelé l'historique de la célébration de la Journée mondiale de la femme. C'est une journée au cours de laquelle toutes les femmes, à travers le monde, unissent leurs pensées, leurs prières, leurs espoirs, leurs rêves, en vue d'améliorer leurs conditions au sein de la société, indique Oumar Hassana.



Selon lui, il y a diverses raisons de célébrer les femmes, car elles représentent le pilier de nos collectivités, travaillant sans relâche pour apporter d'innombrables changements dans la vie des concitoyens.



Dans son intervention, le doyen de l'UAMI, Dr Douna Dieudonné a rendu hommage à toutes les femmes du monde, et particulièrement à celles de son école. Ce sont elles qui font la beauté de son établissement, souligne le doyen.

La cérémonie a aussi été agrémentée par la remise des attestations de reconnaissance.