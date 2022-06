Tchad : les étudiants de l'Université des sciences et de technologie d'Ati en grève

La chambre des délégués des étudiants de l'Université des sciences et de technologie d'Ati (USTA) a décidé d'entrer en grève de trois jours du 2 juin au 4 juin 2022, au vu des difficultés rencontrées par les étudiants (problème de transport, restauration).



Le président du chambre de délégué de l'USTA, Allahsngom Frederic, réclame la réhabilitation de la restauration, le départ immédiat et sans condition du responsable du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU), la réparation immédiate du nouveau bus et sa mise en circulation, la mise en opération du bus dès 11 heures et l'amélioration en termes de quantité et qualité de restauration.



Les étudiants menacent de grève sèche et illimité.