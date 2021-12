Tchad : les étudiants de l’université de Ndjaména exigent la réhabilitation de leurs camarades exclus

Les étudiants du campus de Toukra et ceux d’Ardep Djoumal ont exprimé leurs ras-le-bol ce mardi 07 décembre 2021 au sein de leurs campus respectifs, suite à l'exclusion de trois de leurs camarades et la non circulation des bus promis par les autorités. Tôt ce matin, les étudiants ont pris d'assaut l'entrée principale du campus de Toukra, et dans la faculté d’Ardep Djoumal en brûlant des pneus.



Sur les tracts scandés, on peut lire, « réhabilitez nos trois camarades », « on a besoin de nouveaux bus et des centres de santé ». Sur le chemin du campus de Toukra, la tension était montée dans la faculté d’Ardep Djoumal. Les GMIP ont fait irruption pour disperser les manifestants à coup des grenades lacrymogènes à Ardep Djoumal.



En attendant, une forte mobilisation des forces de l'ordre est visible tout autour de ces campus. Le représentant de la base des étudiants (Campus de Toukra) a confié à Alwihda Infos que les barricades, manifestations et suspensions de cours se poursuivront jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications, notamment la réhabilitation sans condition de leurs condisciples, la mise en circulation des nouveaux bus promis, etc.