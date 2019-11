Tchad : les étudiants de l'université de Pala menacent de grève

Les étudiants de l'Université de Pala ont menacé vendredi, dans un communiqué, d'entrer en grève. Ils déplorent l'absence de bus de transport des étudiants.



"Les étudiants de l'Université de Pala à l'instar des autres universités du Tchad tiennent pour témoin l'opinion provinciale, nationale et internationale quant au non respect de leurs droits en matière de moyens de transport (bus) pour l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) section de Pala. Ces droits sont purement et simplement bafoués sans scrupule par la direction générale du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU) sous le regard impuissant du gouvernement", indique le secrétaire du bureau exécutif de l'Unet section pala, Banangassou Lissouna Doumbi.



L'université de Pala, depuis sa création, fonctionne sans aucun bus au service des étudiants. Ou en est-on avec la déclaration de l'ex-premier ministre selon laquelle la bourse supprimée sera reversée dans les oeuvres universitaires en vue d'améliorer la condition de vie et des études des étudiants", s'interroge la section de Pala de l'UNET.



Les étudiants de Pala estiment que "l'injustice a trop duré et que cela doit cesser". Ils accordent un délai de sept jours aux responsables du CNOU pour régler définitivement la question de transport à l'Université de Pala.



Passé ce délai, la section provinciale de l'UNET "portera l'entière responsabilité de tout éventuel trouble à l'Université de Pala."