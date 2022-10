Tchad : les étudiants de la 16ème promotion de l'EPSA reçoivent leurs diplômes

Ils sont au total 40 étudiants de l'École de santé provinciale d'Abéché, à recevoir leurs parchemins, à l'issue d'une cérémonie organisée à l'amphithéâtre de médecine de l'Université Adam Barka d'Abéché, en présence du corps enseignant, des parents et amis.



Le président du comité d'organisation, Tahir Chaïbo Abakar, a rappelé que pour une formation de trois ans, les étudiants ont fait six ans. Le gouvernement n'a pas organisé la certification, et ces derniers sont abandonnés à leur triste sort. Les étudiants demandent au gouvernement d'organiser la certification le plus vite possible, dans un délai de trois mois, ou d'exclure la certification, puis de leur remettre les diplômes définitifs.



Tahir Chaïbo Abakar demande au gouvernement de les intégrer à la fonction publique, car beaucoup de centres de santé dans le monde rural manquent de personnel de santé. Il appelle aussi les responsables sanitaires à leur donner des contrats de travail pour servir la nation. Ces jeunes bien formés, aptes, compétents, dynamiques sont prêts à relever le défi, assure Tahir Chaïbo Abakar.



Le directeur des études, Nassour Adam, représentant le directeur général de l'École provinciale de santé d'Abéché, a invité à respecter le serment sur l'accueil du client et les relations soignants/soignés. Pour lui, le vrai diplôme d'un agent de santé lui est délivré par la population, à travers ses prestations et son comportement sur le terrain.



Nassour Adam rappelle que leur école a une tradition d'exigence et d'excellence. Pour décerner un diplôme, il faut franchir plusieurs étapes, notamment l'examen probatoire, la validation des six semestres, mais aussi l'examen de certification nationale.



Le médecin chef de district Oumar Ramadan, représentant le délégué de la santé du Ouaddaï, a profité de l'occasion pour féliciter les lauréats, ainsi que la direction de l'école provinciale de santé d'Abéché. Il a enfin demandé aux lauréats de ne pas rester à la maison, car il y a un besoin réel de personnel de santé sur le terrain.