Tchad : les étudiants des facultés de santé de N'Djamena et Abéché exigent leurs bourses

Le président de l'association des étudiants des facultés des sciences de la santé humaine de N'Djaména et d'Abéché (ASEFACSSH), Capel Ha-Borde, a évoqué un désarroi et un mécontentement dû à l'accumulation exceptionnelle des arriérés de bourse.



Selon lui, après trois semaines de préavis de grève sans résultat satisfaisant, ils ont décidé d'arrêter avec toutes les activités académiques et hospitalières dès ce 10 novembre 2021 jusqu'à satisfaction totale. Ils tiennent pour responsables le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ainsi que le Centre national des œuvres universitaires (CNOU).



Les étudiants mettent en garde le ministre des Finances et du Budget, lui reprochant de "refuser de procéder au paiement de leurs bourses malgré les instructions qui ont été données à deux reprises par le premier ministre de transition".



Les étudiants réclament 33 mois d'arriéré de bourses. La plupart des étudiants sont issus des couches défavorisées et comptent sur cette bourse pour photocopier les cours, se déplacer voire payer leur loyer, précise le président de l'ASEFACSSH.