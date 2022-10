Tchad : les étudiants des sciences de la santé de l'UNABA en colère

Les étudiants constatent avec regret et amertume l'absence de volonté de la direction du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU) de répondre promptement à leurs besoins, surtout au paiement de leurs arriérés de bourse. Ils rappellent que leurs aînés déployés à N'Djamena ont perçu récemment leur bourse.



"Le Tchad traverse un moment crucial pour sa refondation et pourquoi cette injustice ? Pourquoi cette différence ?", s'interrogent les étudiants de sciences de la santé d'Abéché. Ils lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes afin de trouver une solution. Au cas contraire, ils entendent passer à la vitesse supérieure et envisagent des grandes actions.



L'Université Adam Barka d'Abéché est l'une des meilleures universités du Tchad, mais les conditions de vie des étudiants laissent à désirer car le coût de la location et la cherté de vie poussent certains étudiants à vouloir étudier à l'étranger.