Tchad : les étudiants embarquent dans leurs nouveaux bus de transport

Le vice-président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Djimadoum Tiraïna, a remis ce 8 décembre les clés de plusieurs nouveaux bus de transport pour étudiants au directeur général du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU), Ali Waïdou. La cérémonie a eu lieu à l'École nationale d'administration au quartier Ardepdjoumal.



Aussitôt, 11 premiers bus ont été mis en circulation. Les étudiants sont montés à bord et n'ont pas caché leurs joie et soulagement.



Ce sont des bus de marque chinoise King Long avec une capacité de 64 places chacun. Sur 35 bus réceptionnés, neuf sont en phase de vérification chez le concessionnaire CFAO Motors avant leur mise en circulation d'ici la semaine de prochaine, informe le personnel du CNOU. Le coût global d'acquisition est de 2.291.418.510 Fcfa.



La réhabilitation de trois étudiants exclus revient toujours sur les lèvres des étudiants. Ils évoquent également d'autres besoins comme l'infirmerie universitaire, la restauration, les toilettes et la connexion Internet. Les étudiants entendent poursuivre leurs revendications dans les jours à venir.