TCHAD

Tchad : les évènements du 20 octobre 2022 ont fait au moins 128 morts, selon la CNDH

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Février 2023

Le rapport d'enquête de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, parvenu ce 23 février à Alwihda Info, a révélé que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont tiré à balles réelles sur les manifestants, tuant plus de 100 personnes lors des manifestations du 20 octobre 2022 à Ndjamena, Moundou, Doba et Koumra.