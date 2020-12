Tchad : les évêques préoccupés par les conflits intercommunautaires

Les Évêques du Tchad se disent inquiets des conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur au Tchad. Réunis pour la Conférence épiscopale du 3 au 13 décembre, ils se sont exprimés dans leur traditionnel message à l'approche de la fête de Noël.



Le secrétaire général de la conférence épiscopale, l'Abbé Severin, souligne que des armes de geurre sont utilisées par des individus dans ces conflits qui font plus de victimes que le coronavirus.



Les Évêques craignent que ces conflits dégénèrent et demandent au chef de l'État d'intervenir pour éviter que la cohabitation pacifique ne soit compromise par certains comportements. Ils se disent convaincus qu'il y a une solution si le président Idriss Deby s'y investit encore plus.



Au début des assises, Monseigneur Edmond Djitangar a estimé que le phénomène des exclusions a "pris des proportions énormes", que ce soit au plan social, économique ou professionnel.