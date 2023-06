Tchad : les ex-politico-militaires se mobilisent pour sauvegarder l'accord de Doha

La création de la Coordination des représentants des mouvements politico-militaires, signataires de l'accord de Doha, a marqué une étape importante dans le processus de paix au Tchad.



Suite à leur participation au Dialogue National Inclusif et Souverain en août 2022, les mouvements politico-militaires ont pris l'initiative de former cette coordination.



Dans une déclaration, le coordinateur général, le Dr Abdel-Azize Abdallah Kodok, a exprimé sa surprise, face à la réaction des autorités tchadiennes lors de l'incident de l'hébergement à l'hôtel Ledger Plaza le 8 mai 2023, où des politico-militaires ont été violemment évacués de force. Il a rappelé que les parties signataires bénéficient de garanties internationales.



La Coordination insiste sur l'esprit pacifique de l'accord de Doha, mettant en avant les principes généraux tels que le dialogue, le non-recours à la violence, les dispositions sécuritaires, le processus de DDR (Désarmement, Démobilisation et Réinsertion), le partage du pouvoir, la justice transitionnelle et l'intégration des annexes.



Le Comité de coordination s'efforce de sauvegarder l'Accord de Doha qui a été négligé pendant près d'un an. Son objectif est de combler le fossé entre les mouvements politico-militaires signataires et le gouvernement, de rétablir la confiance entre les parties et de passer à une nouvelle étape.



Il cherche également à coordonner avec les partenaires internationaux, et à solliciter le soutien des organisations internationales et régionales, pour la mise en œuvre de l'accord et la transition du pays vers la stabilité et le développement.



La Coordination vise à interdire l'usage de la violence entre les parties signataires de l'accord de Doha et à empêcher les institutions étatiques, y compris l'armée, la justice et la police, de prendre parti pour l'une des parties, afin d'imposer leur volonté dans le règlement des différends. Elle aspire à créer un modèle de paix, de solidarité, d'harmonie, de droits et de devoirs, qui servirait de fondement à la société et aux communautés environnantes.



Elle s'engage également à contrer toute tentative d'exploitation du climat pacifique en assurant un suivi et une coordination avec les institutions de l'État, les forces d'opposition et les organisations internationales concernées.



La Coordination dispose du mandat de représenter les mouvements politico-militaires auprès de l'État et de la société tchadienne, ainsi que de communiquer avec la communauté internationale, le médiateur de l'accord et les pays de la région qui ont un intérêt à établir la paix et la sécurité dans le pays.