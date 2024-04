Tchad : les experts de la santé évaluent la chaîne d'approvisionnement vaccinale

Cet événement est le résultat d'une collaboration entre le ministère de la santé publique et des organisations internationales telles que l'UNICEF et l'OMS, représentées par leurs cadres.



L'initiative GEV vise à soutenir le pays dans la structuration de ce processus pendant les phases d'évaluation. L'objectif est de renforcer les capacités des évaluateurs pour leur permettre de conduire efficacement l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement des vaccins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, conformément à la procédure de la GEV. C'est dans cette optique que le ministère de la santé publique a organisé cet atelier.



L'atelier a vu la participation des représentants de l'UNICEF et des cadres de l'OMS. L'ouverture a été officiée par le directeur général du ministère de la santé publique, qui a souligné que la session permettrait d'harmoniser la compréhension de la démarche d'évaluation selon l'outil GEV.