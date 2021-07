Tchad : les fans de Lincy restent sans nouvelles de l’artiste

Un talent tchadien s'absente, une bombe de la scène musicale très aimée manque à ses supporteurs. Chanteuse et interprète, l'ancienne artiste du label PCR est de plus en plus rare sur scène. Après une remarquable intervention dans les compilations du célèbre label PCR (Preston Concept Record), avec les chansons PCR Dreams Team vol 1, vol 2, vol 3, et sa participation à la compétition The Voice, Lincy a aussi marqué le public, avec un titre assez original, ''Ma musique''. Une reprise de la chanson de Abdoulaye Nderngué intitulé ''Sans l'école''.



Lincy a également connu du succès, grâce à son incroyable collaboration avec Waïty Chifta Kef intitulé ''Habi'', faisant le hit sur des chaines africaines. Pour des raisons inconnues, elle a décidé de partir du label. Dès lors, son silence commence à inquiéter ses fans qui se questionnent : « a-t-elle emboîté le pas à la rappeuse française Diam's" ?



Pour savoir si ce n'est pas le mariage qui l'aurait engloutie, il semble impératif d'attendre la suite des nouvelles de l'étoile tchadienne, certainement partie en congé musical. Cependant, pour ses fans, elle n'est pas une artiste à laisser tomber. Ces derniers comptent encore plus sur elle, pour représenter davantage le Tchad.