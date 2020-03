Tchad : les femmes à l'honneur au Logone occidental pour la SENAFET

Lançant officiellement les activités de la SENAFET édition 2020 à Moundou, le secrétaire général du département du Lac Wey, Djasnan Diondi, a souligné que le thème choisi pour cette édition met en exergue les engagements politiques forts pris par les plus hautes autorités, afin de pouvoir impliquer la femme dans le processus de développement du pays.



"L'objectif principal assigné à cette semaine est l'implication des différentes communautés et particulièrement les hommes et les femmes à comprendre les enjeux de la lutte pour l'intégration du genre au processus de développement", a-t-il conclu.



La visite des stands par les officiels a mis un terme à la cérémonie. Les activités prévoient entre autres des conférences-débats, et des activités culturelles et sportives.