Tchad : les femmes à l'honneur pour la conférence "Marie de Magdala"

Le Tchad abrite pour la première fois la conférence internationale des femmes "Maries de Magdala/Femmes du nouveau Tchad", en partenariat avec Watchmen on the Walls (Maison de prière internationale).



L'évènement, placé sous le haut patronage de la Première dame, s'est ouvert vendredi à la Maison de la femme de N'Djamena. Il est placé sous le thème : « Porte ta cruche et rempli là ».



La Première dame a été représentée par Mme. Dillah Lucienne, conseillère à la Présidence.



La coordinatrice des Maries de Magdala, Mme. Abigail Malkor, s'est dit honorée par la mobilisation à cette conférence.



Maries de Magdalah est une "plateforme vivante et pleine de dynamisme". Elle relève de nombreux défis qui se dressent devant elle : l’ignorance des droits et devoirs des femmes, les difficultés de cohabitation dans le couple, la violence faite aux femmes, l’épanouissement des femmes et l’autonomisation des femmes.



Mme. Abigail Malkor a appelé les participants à se mettre au service des nations pour travailler durement à travers la prière.



"Madame la Première dame du Tchad, nous avons besoin de vous, de vos conseils, vos orientations, de votre présence à nos côtés en tant que maman, mère de la Nation pour atteindre nos objectifs, réussir à cette vision", a affirmé Mme. Abigail Malkor.