Tchad : les femmes de l'Ennedi-Est émettent des doléances lors de la Journée de la femme rurale

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale à Amdjarass, les conseillers nationaux ont rencontré les femmes de différents départements de l’Ennedi-Est.



Lors de cette commémoration, les femmes des différents départements de la province de l’Ennedi-Est ont présenté leurs préoccupations aux conseillers nationaux.



Une représentante du département de Mourdi a exprimé les défis auxquels elles font face, soulignant le manque criant d'infrastructures sanitaires et éducatives dans leur département. Ces femmes travaillent dur dans les champs et puisent de l'eau des puits pour irriguer leurs cultures.



De plus, elle a attiré l'attention sur les décès fréquents de femmes enceintes, qui parcourent de longues distances d'une localité à une autre, pour des consultations prénatales. Elle a plaidé en faveur du gouvernement en demandant l'octroi de micro-crédits aux femmes, pour stimuler leur économie.