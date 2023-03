Tchad : les femmes de la CASCIDHO lancent un appel pour un engagement de la cause féminine

La ligue nationale des femmes de la CASCIDHO a fait un point de presse, ce mercredi 1er mars dans ses locaux, relatif aux activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023.



Sous le thème : « femme, droits humains, justice paix et égalité », la ligue nationale des femmes de la CASCIDHO entend apporter une contribution pour la défense des droits de la femme, le leadership féminin le rôle que joue la femme tchadienne dans la prévention de la paix, pour un retour à l'ordre constitutionnel dans cette phrase II de la transition.



Pour la présidente de de la ligue nationale des femmes de la CASCIDHO Alice Nangtoigue, la ligue fera le plaidoyer de la femme tchadienne par un mémorandum qui sera remis au ministère du Genre et de la Solidarité nationale, comme contribution à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de son apport dans la mise en œuvre des résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain.



La ligue nationale des femmes de la CASCIDHO est un ensemble qui regroupe les associations féminines, qui œuvrent pour la défense des droits de la femme et le leadership féminin.