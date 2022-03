Tchad : les femmes dénoncent leur absence au pré-dialogue de Doha

Le Conseil national des femmes leaders du Tchad (CONAF) a organisé ce 25 mars, un point de presse à la Maison nationale de Femme pour faire le point sur l'appel des femmes meaders pour la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale durable au Tchad, dit ''Appel de Bongor'', tenu du 14 au 16 février dernier à Bongor, chef

-lieu de la province du Mayo Kebbi Est.



La présidente du CONAF, l'ambassadeur Mariam Mahamat Nour, rappelle que l'appel de Bongor a regroupé environ 130 femmes venant de 23 provinces du pays, comprenant toutes les organisations féminines''. L’événement a permis aux participantes de passer en revue tous les différents rôles que doivent jouer les femmes dans la processus de la transition, y compris aux grands débats qui se préparent à savoir le dialogue national inclusif et le pré-dialogue avec les politico-militaires à Doha.



L'ambassadeur Mariam Mahamat Nour souligne qu’après analyse, le CONAF se réjouit de la bonne marche que prend la transition depuis le décès tragique du Maréchal en avril dernier. Elle rappelle que les femmes tchadiennes, qui représentent près de 51% de la population, sont une composante importante de la société capable de grands desseins et qu'il est plus que primordial de les associer à toutes les prises de grandes décisions qui conditionnent l'avenir du pays.



Pour le CONAF, le pré-dialogue des politico-militaires qui se déroule actuellement à Doha au Qatar est un cadre de négociation entre le Gouvernement de Transition et les Politico-militaire. “Nous souhaitons plein succès et une totale réussite à ces assises”, dit Mariam Mahamat Nour. “Mais les femmes déplorent énergiquement leur quasi-absence à ces négociations qui conditionnent l'avenir du Tchad”, affirme Mariam Mahamat Nour.



Le CONAF s'insurge contre le Comité de négociation mis en place le 9 mars dernier, qui compte une seule femme, sur les 25 membres.



Le CONAF et les autres organisations féminines, en collaboration avec leurs partenaires, affirment continuer à jouer pleinement leur rôle en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Tchad, qui est gage d'un véritable developpement.