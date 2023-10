Tchad : les femmes du Kanem-Sud unissent leurs forces avec la plateforme pour un avenir meilleur

Ce bureau est composé de 7 membres, avec à sa tête la présidente, Fatimé Younouss, assistée d'Aché Djidda. Les femmes membres de la Plate-forme proviennent de diverses organisations féminines du département du Kanem-Sud, œuvrant pour la paix, l'éducation des filles, la prévention des mariages précoces, le rôle des femmes dans les conflits, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble. Elles ont officiellement présenté leur civilité au préfet du département du Kanem-Sud, Fougou Alifa Ali. Le préfet du Kanem-Sud s'est montré très reconnaissant envers cette initiative et a ensuite encouragé les membres du bureau départemental à se mettre au travail.



La délégation de la Plate-forme a remis des pépinières et des semences aux bureaux départementaux, une action menée en partenariat avec l'ONG nationale SAHKAL (Anticipation, adaptation, résilience face au changement climatique dans la province du Kanem).



Enfin, l'équipe de la Plate-forme a planté des arbres à la résidence du préfet du Kanem-Sud, Fougou Alifa Zezerti.