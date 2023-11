Tchad : les femmes du Logone Occidental encouragées à participer au référendum

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mission de la ministre visant à soutenir la coordination des organisations féminines, des personnes handicapées et des personnes démunies, tout en sensibilisant sur les enjeux sociaux et politiques.



Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar, a exprimé sa satisfaction et son engagement à faire de cette province un pôle de développement pour le reste du Tchad.



Amina Priscille Longoh a encouragé les femmes à s'impliquer activement dans le processus de référendum, soulignant que cela les concernait directement. Elle a insisté sur l'importance de l'unité et a appelé les femmes à redoubler d'efforts pour s'imposer dans tous les domaines. Elle a conclu en affirmant que les femmes devaient être exigeantes et travailler deux fois plus pour obtenir ce qu'elles méritent, à égalité avec les hommes.