Tchad : les femmes du Logone Occidental formulent des recommandations aux autorités

La 32ème édition de la semaine nationale de la femme tchadienne a été clôturée ce 8 mars 2022 par une cérémonie à la place de l’indépendance de Moundou. Cette date marque aussi la journée internationale de la femme. C’est un très forte foule qui a fait le déplacement pour prendre part à cette cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane, en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la province.



Dans leur motion de recommandation, les femmes du Logone Occidental demandent au gouvernement de transition de mettre en application les textes relatifs à la protection des droits de l’Homme en général et ceux protégeant la femme et les enfants en particulier. Elles appellent à intensifier la sensibilisation et procéder au désarmement systématique des éleveurs et cultivateurs détenteurs d'armes à feu.



Dans son allocution, la présidente du comité d’organisation, Mme. Valamsia a souligné qu'au regard des performances réalisées et des lacunes à combler, il devient impératif que les femmes se mobilisent et sortent des sentiers battus pour prendre en charge leur destin. Destin dont elles espèrent trouver un écho favorable à travers les nouvelles opportunités offertes par les plus hautes autorités de la République aux femmes.