Tchad : les femmes du Moyen-Chari font preuve de courage lors de la SENAFET à Sarh

Ce 7 mars 2023, la clôture des festivités de la SENAFET a été présidée par la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, en présence d'un grand nombre de membres du gouvernement.



Cette cérémonie de clôture a vu la présentation d'une motion spéciale de remerciement au président de la Transition, une motion de remerciement au ministre du Genre et de la Solidarité nationale, ainsi que des recommandations et résolutions en public à Sarh.



Dans son discours de clôture, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim Djouma, a salué le courage des femmes de la région, pour promouvoir leurs droits et leur place dans la société.



Il a également souligné que la province avait besoin de ses cadres, de ses ressortissants et de ses opérateurs économiques pour son développement, et a appelé à la création d'un cadre de réflexion commun pour le développement de la ville et de la province. Le général Djouma a encouragé les femmes formées à tirer profit des différentes formations dispensées par les experts dans différents domaines pour entreprendre des activités génératrices de revenus.



Enfin, il a souligné le rôle crucial que doit jouer la femme dans la recherche de la paix, la sécurité et la cohésion nationale durant cette période de Transition pour la refondation d'un Tchad uni et égalitaire. Il a enfin remercié tout le comité d'organisation local pour la réussite de cet événement.