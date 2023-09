Tchad : les femmes du Ouaddaï invitées à s’inscrire sur la liste électorale

Au cours d'un point de presse tenu ce 6 septembre 2023, dans la salle de réunion du Centre de Documentation des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï, la présidente de l'association « La Voix de la Femme pour la Médiation, la Réconciliation et le Leadership Féminin », Salima Saleh Mahmoud, a lancé un appel à l'ensemble de la population de la province du Ouaddaï, en particulier aux femmes, pour qu'elles s'inscrivent massivement sur la liste électorale, afin d'obtenir leur carte d'électeur.



Salima Saleh Mahmoud a rappelé que les femmes représentent plus de 52% de la population tchadienne, ce qui en fait un groupe démographique significatif dans le processus électoral. Elle a ainsi encouragé toutes les femmes en âge de voter à se faire enregistrer.



La présidente de l'association a souligné que la révision du fichier électoral, entreprise par le gouvernement de Transition, vise à rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Elle a insisté sur le caractère apolitique de cette opération, la présentant comme un devoir citoyen obligatoire pour tous les Tchadiens.



Salima Saleh Mahmoud a également affirmé que son organisation se tenait aux côtés du gouvernement pour soutenir cette phase cruciale du processus démocratique, en tant qu'acteur de la société civile, soulignant que c'était une question d'intérêt général et de citoyenneté.



Il est important de noter que la deuxième phase de la révision du fichier électoral s'adresse principalement aux personnes ayant atteint l'âge de la majorité (soit 18 ans révolus), et à toutes celles qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale, ou qui ont changé de domicile.



La carte d'électeur joue un rôle essentiel lors des élections présidentielle, législatives et communales.