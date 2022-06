Tchad : les femmes entendent contribuer à la gestion efficiente des ressources en eau

Dans son mot d'ouverture, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, a rappelé aux participantes l'opportunité de se retrouver afin d'échanger sur un thème si important, lié à l'accès à l'eau et à l'assainissement afin d'affirmer le leadership féminin dans l'amélioration des conditions de vie au sein de la société.



Le ministre a exprimé sa confiance au Réseau de femmes professionnelles de l'eau pour qu'à la sortie de ces assises, des conclusions pertinentes soient produites afin d'inciter les autres sœurs à plus d'initiatives au bénéfice de la femme.



"Les femmes prennent plus d'assurance et certaines autorités gouvernementales franchissent enfin le pas en nommant à la tête des services publics de l'eau et de l'assainissement des femmes compétentes comme c'est le cas ici au Tchad", a relevé Sylvain Usher, directeur exécutif de l'AAE.