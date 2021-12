Tchad : les femmes fonctionnaires sont en formation en langue arabe

Le représentant de la BADEA, par ailleurs coordonnateur du programme de l'ISESCO au Tchad, Moussa Mahamat, souligne que cette formation s'inscrit dans la droite ligne de la politique de son institution qui est l'appui technique pour le développement économique et sociale de tous les pays membres dont le Tchad.



Pour lui, la BADEA apporte une attention particulière à l'appui au bilinguisme qui fait partie des engagements pour les dirigeants de ce pays. C'est dans cette optique que cette première session de formation vient d'être approuvée.



Quant à la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Rachelle Oulalmi Biarra, elle a indiqué que ''cet atelier de formation constitue un pas important sur le chemin du renforcement de la performance de la langue arabe dans notre pays".



Elle a exhorté les partenaires techniques et financiers à soutenir le gouvernement afin de rendre cette initiative pérenne.



La formation permettra aux participantes, pendant deux mois, d'apprendre à lire correctement, résumer une idée de discours en arabe et rédiger correctement un petit résumé.



Elle commence le 20 décembre 2021 et prendra fin le 20 février en 2022 au centre ISESCO de N'Djamena.