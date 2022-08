Tchad : les femmes handicapées en réflexion à Abéché sur leur participation au dialogue

Le Réseau des associations et groupements des femmes handicapées du Tchad (RAGFHT) organise depuis ce 8 août à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, une journée de réflexion sur les enjeux de la participation citoyenne au processus du dialogue national inclusif.



Prennent part à cette journée les membres de l'association des personnes handicapées du Ouaddaï et les membres de la société civile. L'évènement est placé sous le thème : "promouvoir une transition responsable, inclusif et participative au Tchad".



Le coup d'envoi a été donné par le 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, en présence de la coordinatrice dudit Réseau, Aché Mahamat Abdoulaye.