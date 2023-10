Tchad : les femmes locales outillées pour la prévention et la gestion de conflits à Kelo

Cette formation vise à outiller les femmes locales en techniques de prévention et de gestion des conflits à travers des analyses, des partages et des stratégies de médiation structurées et pertinentes pour apaiser les conflits au Tchad. Elle rappelle également l'importance du rôle des femmes dans la recherche, le maintien et la promotion de la paix durable au sein des communautés. De plus, elle a pour objectif de développer et de renforcer un réseau de médiatrices tchadiennes au niveau local, interagissant avec le réseau national.



En ouvrant la cérémonie, le maire de la 2e circonscription de la ville de Kelo, DideGomi Sabour, a souhaité la bienvenue aux participants et aux organisateurs et a souligné que cette formation est arrivée à point nommé. Il a promis d'impliquer les femmes du département de Tandjilé Ouest dans la résolution des conflits.



Intervenant après la représentante de la présidente de la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices pour la Paix Durable, Koumandial Marie Nanalbaye, a exprimé sa gratitude au préfet du département de Tandjilé Ouest pour l'importance qu'il accorde à cet atelier. Elle a souligné que cet atelier contribue à la réalisation de la mission institutionnelle visant à transformer les tensions géostratégiques, socio-économiques, politiques et militaires en opportunités pour vivre ensemble, ainsi qu'à offrir des bons offices pour restaurer le dialogue fraternel et la réconciliation nationale.



Prenant la parole, un membre associé au programme de réforme constitutionnelle a indiqué que son organisation a commencé à soutenir le Tchad dans le processus de recherche de la paix et de démocratisation depuis le dialogue national inclusif.



En donnant son approbation officielle aux activités de cet atelier, le préfet du département de Tandjilé Ouest, Souleymane Ousmane, a précisé que cette formation soutiendra la politique du gouvernement tchadien dans le processus de recherche de la paix. Il est à noter qu'une trentaine de femmes venues de 8 provinces du pays, notamment de Tandjilé et du Mayo-Kebbi Est, ont participé à cet atelier.



La cérémonie s'est terminée par une photo de groupe. Il convient de noter que cette session de formation est mise en œuvre par la Coalition des Femmes Médiatrices pour la Paix Durable avec le soutien financier de l'Union européenne, de l'OIF, de l'IDEA et du gouvernement tchadien. Le préfet Doud Souleymane Ousmane a donné le coup d'envoi des travaux.