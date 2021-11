Tchad : les femmes maraîchères de Mao appuyées dans leurs activités génératrices de revenus

Le lancement a eu lieu au jardin de Kouloula, une localité située à 3 km de Mao. Il a été présidé par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, et a vu la présence de la déléguée de l'Agriculture du Kanem.



Le projet est financé par le POSOC, Lead Tchad et Cari. Il sera mis en œuvre par l'Union des groupements des femmes maraîchères de Mao (UGFMM).



Prenant la parole, Koula Moutta, représentante des groupements, a fait savoir à la délégation qu'elles seront debout pour atteindre l'objectif. Elle a sollicité plus d'aides et a fait savoir que le siège de l'union se trouve à Tchidi.



Le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a pour sa part affirmé qu'ils seront toujours à leurs côtés pour atteindre l'objectif commun. Il n'a pas aussi manqué de leur souhaiter beaucoup de courage car cela nécessite l'abnégation. Le secrétaire général de la province et son staff ont visité le jardin et sont très satisfaits du travail.