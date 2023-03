Tchad : les femmes renforcent leurs compétences grâce à une formation organisée par Les Patriotes

Les femmes tchadiennes forment un pilier essentiel de la société. Cependant, elles sont souvent confrontées à de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne, notamment en termes d'emploi et de formation professionnelle. C'est pourquoi, à l'occasion de la semaine nationale des femmes tchadiennes édition 2023, le parti Les Patriotes a organisé une formation de cinq jours pour plus de trente femmes afin de les former à la fabrication de savons intimes à base de Net-Net.



La cérémonie de clôture de cette formation a été marquée par la présence de Neloumta Carine, participante et membre du parti Les Patriotes. Dans son discours, elle a souligné l'importance de cette formation pour les femmes tchadiennes, qui sont souvent confrontées à des difficultés dans leur vie quotidienne. Elle a également remercié le président national du parti, Dr NASOUR BRAHIM KOURSSAMI, pour son soutien constant en faveur des femmes et pour son implication dans toutes les activités du parti.



Cette formation a permis aux participantes de bénéficier de diverses formations, notamment dans le secteur de la comptabilité simplifiée pour mieux gérer leurs activités génératrices de revenus et la transformation des produits locaux en savons intimes. Ces compétences sont essentielles pour les femmes tchadiennes qui cherchent à améliorer leur vie quotidienne et à contribuer au développement économique de leur communauté.