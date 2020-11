Tchad : les femmes rurales du Sila équipées pour appuyer la transformation des produits locaux

La Fondation Grand Coeur a offert dimanche plusieurs équipements à des groupements féminins, lors de la commémoration de la Journée de la femme rurale à Koubeigou, une localité située à 5 km de Goz Beida.



Le don comprend notamment des kits solaires, générateurs à pompe, motocyclettes et tricycles à moteur.



Les équipements permettront à des groupements féminins et femmes rurales de renforcer leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Le ministère de la Femme incite en effet les femmes rurales à transformer les produits locaux. Plusieurs d’entre elles ont bénéficié de formations dans le cadre des activités en marge des festivités.



Des kits scolaires ont été également remis à des élèves. Un geste qui n'a pas manqué de réjouir le délégué à l'enseignement du Sila, Bichara Issa Assamah.



La remise des dons a eu lieu en présence de la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscilla Longoh, et du gouverneur du Sila, Abderamane Ali Mahamat.



La délégation de la ministre de la Femme a quitté lundi la ville de Goz Beida, au lendemain de la célébration de la Journée de la femme rurale.