Tchad : les femmes rurales sensibilisées sur le processus électoral et l'engagement civique à Abéché

Le centre de recherche et d'appui au développement local (CRADEL), en partenariat avec l'ONG IRI, a lancé une série de formations sur la participation politique de la femme dans le processus électoral et l'engagement civique, le 16 août dernier à Adré, dans le département d'Assoungha.



Le coordinateur de CRADEL, Abdelhamid Hassaballah Djilo, a affirmé que l'objectif de cette séance de formation permettra aux femmes de bénéficier des connaissances sur l'engagement civique, le rôle de la femme dans le développement socioéconomique et la responsabilité politique de la femme au Tchad. Pour lui, la femme rurale doit avoir des connaissances sur le déroulement des processus électoraux et les engagements civiques, comme leurs sœurs qui sont dans les centres urbains.



Lançant la session de formation à Adré, dans le département d'Assoungha, le secrétaire général dudit département, Mahamat Issa Abakar a salué l'initiative de l'association CRADEL avec son partenaire IRI, pour le choix porté sur les femmes de sa zone de circonscription, avant de demander aux participantes de suivre avec assiduité la formation. Il faut noter que le CRADEL a sillonné les quatre départements du Ouaddaï, plus précisément quelques localités telles que Adré, Farchana, Amlayouna, Abougoudam et Amdam.