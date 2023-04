Tchad : les femmes s'adonnent à la consommation d'alcool autant que les hommes

De nos jours, les femmes consomment de l'alcool autant que les hommes. Dans certaines traditions locales, les femmes étaient exclues de la consommation d'alcool et étaient rarement admises dans les débits de boissons.



Bien que l'alcool puisse avoir une fonction cérémoniale, il était difficile pour une femme de prendre une seule bouteille. Cependant, aujourd'hui, les femmes ne sont, ni gênées, ni effrayées de prendre place dans un bar sans homme à côté et de siroter une bouteille d'alcool.



Une visite dans les débits de boissons suffit pour constater que les femmes consomment de plus en plus d'alcool et en grande quantité, même si leur corps réagit plus rapidement que celui des hommes. Les femmes sont plus vulnérables aux effets de l'alcool en raison de leur différence de poids et de leur structure corporelle.



Selon une étude, une consommation excessive d'alcool peut avoir des conséquences à long terme sur la santé des femmes, comme une augmentation des risques d'ostéoporose, de cancer du sein, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.



Les experts recommandent aux femmes de ne pas dépasser un à deux verres d'alcool par jour. Cependant, certaines femmes peuvent boire cinq à six bouteilles de bière en moins d'une journée, comme Nathalie qui déclare : « Je peux boire huit bouteilles de Guinness sans être ivre ».



Il est important de reconnaître que les femmes consomment également de l'alcool traditionnel et frelaté. La consommation d'alcool est considérée comme une activité sociale que les femmes peuvent aussi apprécier. Toutefois, un adage populaire affirme que « l'alcool n'est pas bon pour les femmes ».



La consommation d'alcool par les femmes est devenue un phénomène difficile à expliquer, et il est important de souligner que cela ne touche pas uniquement les femmes défavorisées. En réalité, la consommation d'alcool par les femmes est devenue une habitude qui met en danger la culture et l'émancipation féminine.



La responsabilité familiale et professionnelle des femmes ne les protège pas toujours de l'alcoolisme. Malgré cela, il est essentiel de sensibiliser les jeunes filles à s'éloigner de l'alcool et d'encourager les femmes à ne pas consommer plus d'alcool que leur corps ne peut en supporter.