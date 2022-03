Tchad : les femmes s'affirment en vue du dialogue et rejettent la figuration

Trois panélistes ont animé les débats à savoir Mariam Djimé Ibet, présidente du REFELA et membre du CODNI, Houlé Djonga Djonkamla, secrétaire général du ministère d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue et Mme. Royamta Nadjingué.



Mariam Djimé Ibet souligne que les femmes doivent être respectées de façon équitable sur toutes les listes de participation à tous les comités et commissions qui seront mise en place pour l'élaboration des textes devant régir le pays : Constitution, Code électoral.



Elle recommande la prise en compte appropriée des dispositions de l'ordonnance 12 dans le Code électoral et les lois relatives au parlement et aux collectivités ; le renforcement des capacités des femmes en matière de citoyenneté ; le montage des projets et recherche de financement et la mise en place d'une stratégie de prise en compte du genre.



Pour améliorer la situation des femmes en matière de prise de décision et de participation au processus de paix, deux conditions restent essentielles : une réelle volonté d'appliquer les textes juridiques qui doit aller au-delà des discours pour poser des actions concrètes et l'engagement des femmes elles-mêmes à occuper la place qui leur revient en luttant, pas contre les hommes mais pour un équilibre et un meilleur devenir du Tchad, suggère Mariam Djimet Ibet.



Mme Royamta Nadjingué relève que personne ne veut des femmes figurantes dans la salle le jour du dialogue. "Que des femmes prennent la parole pour poser nos problèmes, on doit doubler d'efforts pour défendre nos causes", dit-elle.



Pour Houlé Djonga Djonkamla, secrétaire général du ministère d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, c’est impossible que les femmes viennent à ce dialogue national inclusif en ordre dispersé. Ainsi, les associations faitières doivent s’organiser pour envoyer des représentantes à cette grande rencontre.