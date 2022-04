Tchad : les femmes se lancent dans la vente de la friperie

Dorénavant, toute activité génératrice de revenus intéresse les femmes. C’est ainsi qu’elles sont nombreuses à prendre d'assaut les coins des marchés, à la recherche de la friperie de meilleure qualité appelée « premier choix », afin de la revendre dans les différents quartiers de la ville de Ndjamena.



Au marché à mil, l’on peut retrouver Solkem, diplômée en philosophie, sans emploi, et mère de deux enfants. Fatiguée d'attendre une entrée dans la fonction publique, elle s’est lancée dans cette activité de vente des vêtements déjà utilisés.



Grâce à cette activité, elle aide son mari à subvenir aux besoins du ménage. « Nous sommes à l'abri de la nourriture », explique-t-elle. Au marché de Dembé, les vendeuses de friperie sont encore plus nombreuses. Nina achète la friperie pour l’envoyer vers son village, et en retour, on lui apporte du mil, du maïs et autres produits alimentaires, pendant la saison de récolte. Mère d'une fille, Ndolé pour sa part achète la friperie pour offrir aux femmes spécialistes des tontines.



Le pari de se lancer dans l'entrepreneuriat reste une priorité des femmes. Leur motivation n'est plus à sous-estimer, car elles ont pris le goût et la volonté d'autonomisation. Le titre de femme de ménage laisse la place aux femmes d'affaires, même si les autres traînent encore le pas.



Cela étant, le gouvernement doit penser à encourager les femmes à se lancer dans les activités commerciales, dans les formations, en leur octroyant des crédits. Au Tchad, l'entrepreneuriat féminin est bel et bien en marche, et c'est la question de l'accompagnement qui demeure.