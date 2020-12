Tchad : les femmes se mobilisent contre les violences à leur égard

N'Djamena - La campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes a pris fin ce jeudi 10 décembre. À cette occasion, la directrice pays de l'ONG Care International, Gladys Archange Guerrier, a lancé un appel à tous les acteurs à reconnaître la gravité et les effets dévastateurs de la COVID 19 sur les filles et les femmes.



Care International demande que la prévention des risques de violences basées sur le genre soient prioritaires dans tous les plans de réponse, d'intervention et de relèvement de cette crise sanitaire.



"Les femmes occupent des emplois précaires. En particulier dans le secteur informel, elles sont particulièrement exposées à une augmentation de la violence basée sur le genre", explique Gladys Archange Guerrier.



Elle appelle les entreprises à renforcer leurs politiques et pratiques sur le lieu de travail afin que les femmes soient protégées de la violence et du harcèlement dans le monde du travail.



L'ONG encourage les gouvernements à ratifier et appliquer la convention de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement.



Care International est installé au Tchad depuis 1974. Avec le soutien des partenaires financiers et en étroite collaboration avec le gouvernement tchadien, il met en oeuvre des programmes et projets qui contribuent à la lutte contre la pauvreté, et à l'autonomisation des femmes en vue d'améliorer les conditions de vie des populations locales ainsi que celles des retournés, réfugiés et déplacés.



La campagne constitue une opportunité pour Care de renforcer le plaidoyer en faveur des femmes et des filles.