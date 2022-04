Tchad : les femmes se préparent pour une participation efficace au dialogue national

En appui avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, les organisations des femmes, organisent un atelier de planification des femmes au dialogue national inclusif, dont le thème porte sur la participation effective des femmes au dialogue national inclusif, ce 12 avril 2022 dans un hôtel de la place.



L'objectif poursuivi par cet atelier est de contribuer à une participation effective et efficace des femmes au dialogue national inclusif. Les objectifs spécifiques de cet atelier vont dans le sens d'une meilleure compréhension des thématiques qui seront discutées lors du dialogue national inclusif, afin d'intégrer les préoccupations et les besoins spécifiques des femmes tchadiennes ; présenter le contenu de la résolution 1325 qui sous-tend la participation des femmes aux instances de prises de décision et la résolution des conflits ; établir la liste des initiatives et activités à mener pour d'une part, obtenir un quota important des femmes au dialogue et d'autre part, mobiliser les femmes tchadiennes sur les enjeux de ces assises ; établir le profil et discuter des critères de désignation des représentantes des femmes au dialogue national inclusif.



Présente à ces assises, Amina Priscille Longoh, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, dans son mot d'ouverture, appelle les participantes à mener des réflexions, des analyses et contributions sur les différentes préoccupations liées aux conditions de vie des femmes, leur implication et contribution à l'édification de la nouvelle République.



Quant au ministère de la Réconciliation nationale qui est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans ce domaine, il sera attentif aux sollicitations des femmes, piliers de la nation pour une paix véritable au Tchad. Le ministère exhorte les femmes à être attentives et participatives aux différentes présentations, qui seront faites par les experts du CODNI et au-delà des thèmes retenus, pour apporter une touche particulière.



Le représentant de l'UNFPA au Tchad, Dr Sennen Houtou, félicite et encourage le Tchad pour la volonté qu'il affiche de faire participer davantage les femmes aux instances de prise de décision. En notant à titre d'exemple, « le fait que 33% des membres du Conseil National Transition sont des femmes, comme du reste de la moitié des membres de son bureau ».