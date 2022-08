Tchad : les femmes sentinelles appellent à l'intercession en faveur de la nation

L'organisation des femmes sentinelles du Tchad a animé un point de presse ce 16 août 2022, à l'École Biblique Esdras de N'Djamena, située à Moursal, au 6ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



La coordinatrice, Maman Achta Myalbaye, a indiqué que les Femmes Sentinelles, organisation chrétienne inter dénominationnelle, ayant pour but la prière pour la paix des nations, de l'Eglise et des Familles, organise sa conférence annuelle du 14 au 18 septembre 2022 à N'Djamena, sous un thème aussi révélateur, « possède ta destinée ».



En prélude à ces assises, elles veulent avoir la gloire de Dieu. Elles invitent tout le peuple de Dieu à se tenir en brèche pour intercéder en faveur de la nation tchadienne. Car, selon elles, l'éternel Dieu rassure : « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays » (2 Chroniques 7 :14).



Dans quelques jours, les différentes couches de la société se retrouveront pour jeter les bases de la refondation de la nation tchadienne. Il s'agit du dialogue national inclusif et souverain. Dieu se souvient toujours de son peuple.



Elles disent élever leurs mains vers l'Eternel pour que ces assises historiques se passent sous le contrôle de notre Dieu. Car, l'Eternel n'a -t-il pas dit ? « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien » (Jérémie 29 : 7).



D'après la coordinatrice, c'est pourquoi les Saintes Ecritures donnent encore l’espoir : « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espoir » (Jérémie 29 :11).