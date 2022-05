Tchad : les femmes vont se défier dans une compétition de football à N'Djamena

L'annonce a été faite ce 13 mai par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreunariat, Mahmoud Ali Seïd. La compétition aura lieu à N’Djamena le 2 Juin 2022.



"Cette compétition sportive de football est exclusivement réservée aux femmes travailleuses des différents départements ministériels", précise le ministre.



Elle vise à rapprocher les femmes entre elles et créer ainsi une dynamique de paix et de vivre ensemble. La compétition a également pour but d'améliorer la santé de la femme.



Placée sous le signe de la valorisation de la femme et de la cohabitation pacifique, la 6ème édition du Challenge de football des femmes travailleuses débutera le 2 juin et prendra fin le 16 juin 2022 au terrain Fest-Africa de N’Djamena dans le 3ème arrondissement.