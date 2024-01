Tchad : les festivaliers du Ouaddaï honorés par l'association Avenir des jeunes

L'association Avenir des jeunes du Ouaddaï pour le développement a organisé ce mardi, 30 janvier 2024, une cérémonie de remise des attestations aux participants de la province du Ouaddaï ayant pris part à la cinquième édition du festival Dary, qui s'est tenue à Ndjamena, du 29 décembre au 27 janvier 2024.



La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la Maison de la culture Alhadj Ahmat Pekos, et présidée par le troisième adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo.



Le secrétaire général de l'association, Mahamat Ali Hassan alias Matchou, a indiqué que la remise de ces attestations aux festivaliers est un geste de la part de son organisation, en vue de les honorer par rapport à leur prestation démontrée lors de cette édition, et également au rang que la province a occupé sur les résultats globaux.



Le chef de mission de la province du Ouaddaï, Abdoulaye Ibrahim Zouni, par ailleurs directeur de la Maison de la culture d'Abéché, a remercié les membres de l'association pour cette distinction. Pour lui, cette cérémonie les a honorés et galvanisés à maintenir le cap.



Il a ensuite fait une brève présentation sur les différentes rubriques que les ambassadeurs du Ouaddaï ont prestées. Officiant la cérémonie, le troisième adjoint au maire, Daoud Doungous Taguilo, au nom du gouverneur du Ouaddaï, a tenu à exprimer sa reconnaissance aux participants de la province qui sont venus des quatre départements que compte le Ouaddaï. Il s'est félicité de leur brillant parcours lors du festival.



Enfin, il les a encouragés et remerciés à continuer davantage sur cet élan, afin d'honorer la province du Ouaddaï. Il faut noter que la cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux festivaliers.