Tchad : les fidèles musulmans de Goz Beïda célèbrent l'Aïd al-Fitr

Ce mercredi matin, les fidèles musulmans de Goz Beïda, chef-lieu de la province de Sila, ont accompli la prière de l'Aïd al-Fitr sur la Place de la Nation, à l'unisson avec d'autres provinces.



L'Imam Abdallah Mahamat, dans son sermon, a encouragé les musulmans à cultiver l'amour, et à vivre en cohabitation pacifique. Une cérémonie d'échange de vœux s'est par la suite tenue au gouvernorat, en présence du secrétaire général de la province, des membres du conseil supérieur des affaires islamiques et du sultan de Dar-Sila.



Le secrétaire général provincial Ali Mbodou Djibrine a appelé les autorités administratives, traditionnelles et religieuses à s'engager moralement et intellectuellement en faveur de la paix et de la sécurité dans la province.



Il a également exhorté les leaders religieux à diffuser des messages de sensibilisation jusqu'aux frontières, en contexte des conflits intercommunautaires au Soudan voisin. « Il faut faire très attention », a-t-il prévenu.



Cheikh Ahmat Boukhari Djaddi, président du conseil supérieur des affaires islamiques de Sila, a souligné l'importance de l'amour pour la paix. Il a encouragé à la fraternité et à l'intégration entre les différentes communautés de la province et invité tous les musulmans à prier pour la paix au Soudan voisin. La cérémonie s'est achevée sur la lecture des versets coraniques et des invocations.



Il est à noter que le secrétaire général de la province, Ali Mbodou Djibrine, a reçu les vœux de l'Aïd al-Fitr de divers segments de la province, incluant les délégués provinciaux, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les associations de jeunes et de femmes.