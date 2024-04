Tchad : les fidèles musulmans de la ville de Sarh célèbrent la fête de Ramadan

Egalement connue sous le nom de l'Aïd al-Fitr, cette fête marque la fin du mois sacré du Ramadan, pendant lequel les musulmans jeûnent, du lever au coucher du soleil, se consacrent à la prière et à la réflexion spirituelle.



Très tôt ce matin, des nombreux fidèles musulmans, vêtus des habits neufs, se sont rendus au terrain Roy pour la grande prière. C’est l’Imam de la grande mosquée de Sarh, Saadadine Oumar Abdelrouldjal qui a présidé cette grande prière collective, en présence du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderaman Ahmat Bargou, accompagné de ses plus proches collaborateurs.



Dans son sermon religieux, l’Imam de la grande mosquée de Sarh a souligné que la célébration de l'Aïd al-Fitr est une occasion pour tous les musulmans de célébrer la fin du jeûne et de remercier Dieu, pour les bénédictions reçues pendant le mois de Ramadan.



C'est un moment de joie, de gratitude et de réjouissance pour les musulmans du monde entier. Il a ajouté que c’est une période de générosité et de charité, où les musulmans sont encouragés à donner aux nécessiteux et aux démunis.



« Cette fête qui marque la fin du mois du jeûne est un moment de communion, de prière, de charité, de pardon et de paix. Nous devons conjuguer tous les efforts afin d’implorer Allah pour que la paix, l’unité nationale et le vivre ensemble règne dans notre pays », a conclu Saadadine Oumar Abdelrouldjal, l’Imam de la grande mosquée de Sarh.