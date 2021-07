Tchad : les fidèles musulmans du Batha célèbrent l'Aïd Al-Adha

À l'instar des autres fidèles musulmans du monde, ceux de la ville d'Ati célèbrent ce mardi 20 juillet 2021, l’Aïd Al-Adha Al Moubarak, ou fête de la Tabaski.

Le sous-préfet d'Ati rural, représentant le gouverneur de la province du Batha, le président de comité islamique de la province du Batha, le maire de la commune d'Ati, les autorités administratives civiles et militaires et les fidèles musulmans de la ville, ont pris part à la grande prière, dans la cour de la grande mosquée d'Ati.



Dans son homélie, l’imam a exhorté les fidèles à être solidaires, tolérants, et à prêcher partout la paix et l’unité des fils du Tchad. « En ce jour béni, je vous exhorte à penser aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et aux nécessiteux.

Craignez votre Dieu, aimez votre patrie et priez partout le Tout-Puissant pour que la paix s’installe définitivement au Tchad », a déclaré l’imam Ahmat Khalid Mannoufi. En outre, il a salué les efforts déployés par le président du Conseil militaire de transition et le gouvernement, pour mettre le pays sur les rails du développement.