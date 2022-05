Tchad : les fidèles musulmans du Lac mobilisés pour la fête de l'Aïd el-Fitr

La communauté musulmane de Bol à l’instar de celle du monde entier a célébré l'Eid Al fitr El Moubarak qui marque la fin d’un mois de jeun et de dévotion chez les fidèles musulmans.



L’événement a été célébré à la place de l’indépendance de Bol en présence de gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi. Dans sa prédication de circonstance, le vice-président des affaires islamiques du Lac, cheikh Ibrahim Hassan, a appelé les fidèles musulmans à prier pour la paix, la cohabitation pacifique et surtout à la vigilance contre les ennemis de la paix.



C’est dans une atmosphère conviviale que les fidèles musulmans ont quitté les lieux de la prière, pour continuer la fête en famille. Juste après la grande prière, les responsables des différents corps constitués se sont rendus à la résidence du gouverneur de la province du Lac où ils ont présenté leurs vœux de santé, de bonheur, de longévité et de paix au Tchad. Les différents responsables ont salué le leadership du gouverneur qui a permis de restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province du Lac.



En retour, le gouverneur de la province du lac Adoum Moustapha Brahimi, a exhorté les différents responsables à jouer leur partition, celle d’œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique au Tchad en général et dans la province du Lac en particulier.



Adoum Moustapha Brahimi a invité les différents responsables à s'impliquer pour la réussite du dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon.